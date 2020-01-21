2020-01-21T16:52:06+03:00
Общество

Руководитель пензенского СУ СК ответит на вопросы граждан

Обратиться к главе ведомства можно будет по телефону
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Завтра руководитель следственного управления регионального Следственного комитета Дмитрий Михайлович Матушкин проведёт прием обращений граждан по телефону.

Звонки будут приниматься по номеру 8 (8412) 36-13-24 с 14.00 до 16.00.

Предварительно все позвонившие на этот номер будут общаться с сотрудником следственного управления, которому должны будут сообщить свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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