Руководитель пензенского СУ СК ответит на вопросы граждан

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:52:06+03:00

Обратиться к главе ведомства можно будет по телефону

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Завтра руководитель следственного управления регионального Следственного комитета Дмитрий Михайлович Матушкин проведёт прием обращений граждан по телефону.

Звонки будут приниматься по номеру 8 (8412) 36-13-24 с 14.00 до 16.00.

Предварительно все позвонившие на этот номер будут общаться с сотрудником следственного управления, которому должны будут сообщить свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU