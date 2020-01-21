Пензенцы могут получить консультации по назначению пособий
Задачу об информировании семей льготной категории о назначении пособий, объявленных главой государства, поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Консультацию специалиста можно получить по телефону доверия Социального управления города Пензы - 54-38-57.
Также работают телефоны отделов Социального управления во всех районах города:
- по Железнодорожному району - 56-40-71, 56-42-77, 56-43-75;
- по Ленинскому району - 68-18-42, 68-18-40;
- по Октябрьскому району - 92-94-86, 92-94-68;
- по Первомайскому району - 52-16-08, 52-11-47.
Кроме того, интересующую информацию можно получить по телефону горячей линии Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области - 88002016086.
ИСТОЧНИК KP.RU