21 Янв. 2020 2020-01-21T15:53:52+03:00

Пензенцы могут получить консультации по назначению пособий

В городе начали работу телефоны доверия по вопросам социальной поддержки семей с детьми - в том числе по новому виду пособия от трех до семи лет