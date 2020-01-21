2020-01-21T15:53:52+03:00
Общество

Пензенцы могут получить консультации по назначению пособий

В городе начали работу телефоны доверия по вопросам социальной поддержки семей с детьми - в том числе по новому виду пособия от трех до семи лет
Поделиться:
Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
Изменить размер текста:

Задачу об информировании семей льготной категории о назначении пособий, объявленных главой государства, поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Консультацию специалиста можно получить по телефону доверия Социального управления города Пензы - 54-38-57.

Также работают телефоны отделов Социального управления во всех районах города:

- по Железнодорожному району - 56-40-71, 56-42-77, 56-43-75;

- по Ленинскому району - 68-18-42, 68-18-40;

- по Октябрьскому району - 92-94-86, 92-94-68;

- по Первомайскому району - 52-16-08, 52-11-47.

Кроме того, интересующую информацию можно получить по телефону горячей линии Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области - 88002016086.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лунинском районе проводится проверка по факту незаконной охоты на лосей
В Саранске почти на сутки запретят стоянку в центре города
Руководитель пензенского СУ СК ответит на вопросы граждан
В Неверкино открыли новый детский сад
Пензенцы могут получить консультации по назначению пособий
Пензенские полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве
В Пензе с 101-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Маркину
Владимир Волков провел совещание по реализации Послания Президента
Пенза присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
«Менделеевские среды» в Пензе
Пензенские конькобежцы вышли в финал зимней Спартакиады
В Саранске за день произошло два пожара с пострадавшими
С нового учебного года в Пензенской области горячее питание будут получать все ученики начальных классов
В Саранске повысится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах
Чемпион «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский станет тренером для пензенских школьников
В Пензе Крещенские купания прошли без происшествий
В Пензенской области оценены действия коллекторов и полиции
Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» повышают свои профессиональные навыки
Собрание Пензенского отделения «Российского военно-исторического общества»
В Пензенской области мужчина пытался расплатиться чужой банковской картой
В Пензе состоялся открытый турнир по дзюдо-ката
В Спутнике мужчина и трехлетний ребенок упали с пятого этажа
В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества
В Крещенских купаниях приняли участие более восьми тысяч жителей Мордовии
Чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках