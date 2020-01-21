Пензенские полицейские задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:25:48+03:00

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В дежурную часть УМВД России по городу Пензе обратилась администратор торговой сети. Она сообщила, что на стационарный телефон магазина позвонил мужчина, который представился его генеральным директором и сообщил, что скоро должны привезти баннер и наружную рекламу.

За их установку звонивший попросил перевести денежные средства в сумме 57 тыс. рублей на счёт его абонентского номера мобильной связи. Потерпевшая взяла из кассы необходимую сумму и через банкомат перевела деньги. После чего номер телефона звонившего оказался недоступен, а баннер никто не привез.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний житель города Самары, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Полицейские его задержали, отмечает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В ходе расследования установлена причастность данного гражданина к совершению аналогичных деяний в отношении ряда других жителей города Пензы. Известно, что незадолго до совершения преступления мужчина освободился из исправительной колонии.

При помощи электронного справочника злоумышленник находил различные сетевые организации. Он звонил на стационарные номера магазинов и представлялся их генеральным директором. В ходе телефонного разговора мужчина узнавал, сколько денежных средств находится в настоящий момент в кассе, и сообщал о скорой доставке в магазин рекламных конструкций, за установку которых необходимо перевести на его абонентский номер денежные средства.

Общая сумма ущерба, причиненного его действиями организациям, составила более 130 тыс. рублей. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

По факту мошенничеств следственным отделом управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU