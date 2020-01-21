В Пензе с 101-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Маркину
Вчера заместитель главы администрации города Владимир Попков, глава администрации Первомайского района Лидия Белякова, представители Комплексного центра социальной помощи семье и детям района поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Маркину со знаменательной датой.
Маркина Ольга Емельяновна родилась в Мокшанском районе Пензенской области. В годы Великой Отечественной войны и послевоенное время работала в колхозе на полевых работах.
Ольга Емельяновна награждена медалью «Материнская доблесть 3 степени», юбилейными медалями Великой Отечественной войны. Воспитала двух детей, пятерых внуков, семь правнуков и двух праправнуков.
Ветерану вручили благодарственное письмо, цветы и памятные подарки.
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