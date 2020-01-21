В Пензе с 101-летием поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Маркину

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:03:45+03:00

Гости поблагодарили Ольгу Емельяновну за многолетний добросовестный труд, пожелали здоровья и благополучия

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Вчера заместитель главы администрации города Владимир Попков, глава администрации Первомайского района Лидия Белякова, представители Комплексного центра социальной помощи семье и детям района поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Маркину со знаменательной датой.

Маркина Ольга Емельяновна родилась в Мокшанском районе Пензенской области. В годы Великой Отечественной войны и послевоенное время работала в колхозе на полевых работах.

Ольга Емельяновна награждена медалью «Материнская доблесть 3 степени», юбилейными медалями Великой Отечественной войны. Воспитала двух детей, пятерых внуков, семь правнуков и двух праправнуков.

Ветерану вручили благодарственное письмо, цветы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU