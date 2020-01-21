2020-01-21T08:28:48+03:00
Общество

«Менделеевские среды» в Пензе

В гимназии №42 дистанционно проводят уроки преподаватели московского университета
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На протяжении второго полугодия учебного года для учащихся 10-го класса химико-биологического профиля будут проводиться еженедельные занятия преподавателями Российского химико-технологического университета им. Менделеева из Москвы.

Сотрудничество гимназии № 42 города Пензы и РХТУ им. Менделеева организовано в рамках договора и в целях совершенствования профильного обучения, системной подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по химии. Учащиеся гимназии имеют достойные результаты по итогам ГИА - средний балл ЕГЭ-2019 по химии у выпускников составил свыше 80 баллов.

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года учащиеся 10-го класса химико-биологического профиля стали участниками проекта Благотворительного фонда наследия Менделеева. РХТУ им. Д.И. Менделеева совместно с Фондом Менделеева организовал дистанционные курсы по химии «Менделеевские среды», еженедельные занятия будут проводиться профессорско-преподавательским составом университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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