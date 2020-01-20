Пензенские конькобежцы вышли в финал зимней Спартакиады
К участию в соревнованиях допускались девушки и юноши старше 14 лет. В программу соревнований были включены: бег на 500, 1000, 1500 и эстафеты.
Пензенскую область представляли спортсмены МБУ «Спортивная школа №6 города Пензы»: Софья Ботяновская, Снежана Преснякова, Ульяна Бирюкова, Карина Гасбанова, Алексей Кочетков, Антон Харитонов, Сергей Вишняков, Андрей Гришаев.
По итогам соревнований в личном зачете у девушек лучшее место VII у Софии Ботяновской, а у юношей V место у Алексея Кочеткова. В эстафетном беге наши девушки были на III месте.
По сумме очков команда Пензенской области заняла четвертое место. Спортсмены МБУ «Спортивная школа №6 города Пензы» вышли в финал в личном зачете. Финальные соревнования X зимней Спартакиады учащихся 2020 года состоятся в Красноярске 11 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU