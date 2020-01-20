2020-01-20T18:16:39+03:00
Спорт

Пензенские конькобежцы вышли в финал зимней Спартакиады

С 16 по 19 января в Рыбинске проходил II этап X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
Изменить размер текста:

К участию в соревнованиях допускались девушки и юноши старше 14 лет. В программу соревнований были включены: бег на 500, 1000, 1500 и эстафеты.

Пензенскую область представляли спортсмены МБУ «Спортивная школа №6 города Пензы»: Софья Ботяновская, Снежана Преснякова, Ульяна Бирюкова, Карина Гасбанова, Алексей Кочетков, Антон Харитонов, Сергей Вишняков, Андрей Гришаев.

По итогам соревнований в личном зачете у девушек лучшее место VII у Софии Ботяновской, а у юношей V место у Алексея Кочеткова. В эстафетном беге наши девушки были на III месте.

По сумме очков команда Пензенской области заняла четвертое место. Спортсмены МБУ «Спортивная школа №6 города Пензы» вышли в финал в личном зачете. Финальные соревнования X зимней Спартакиады учащихся 2020 года состоятся в Красноярске 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенские конькобежцы вышли в финал зимней Спартакиады
В Саранске за день произошло два пожара с пострадавшими
С нового учебного года в Пензенской области горячее питание будут получать все ученики начальных классов
В Саранске повысится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах
Чемпион «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский станет тренером для пензенских школьников
В Пензе Крещенские купания прошли без происшествий
В Пензенской области оценены действия коллекторов и полиции
Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» повышают свои профессиональные навыки
Собрание Пензенского отделения «Российского военно-исторического общества»
В Пензенской области мужчина пытался расплатиться чужой банковской картой
В Пензе состоялся открытый турнир по дзюдо-ката
В Спутнике мужчина и трехлетний ребенок упали с пятого этажа
В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении мошенничества
В Крещенских купаниях приняли участие более восьми тысяч жителей Мордовии
Чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках