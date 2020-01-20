Пензенские конькобежцы вышли в финал зимней Спартакиады

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:16:39+03:00

С 16 по 19 января в Рыбинске проходил II этап X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек

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К участию в соревнованиях допускались девушки и юноши старше 14 лет. В программу соревнований были включены: бег на 500, 1000, 1500 и эстафеты.

Пензенскую область представляли спортсмены МБУ «Спортивная школа №6 города Пензы»: Софья Ботяновская, Снежана Преснякова, Ульяна Бирюкова, Карина Гасбанова, Алексей Кочетков, Антон Харитонов, Сергей Вишняков, Андрей Гришаев.

По итогам соревнований в личном зачете у девушек лучшее место VII у Софии Ботяновской, а у юношей V место у Алексея Кочеткова. В эстафетном беге наши девушки были на III месте.

По сумме очков команда Пензенской области заняла четвертое место. Спортсмены МБУ «Спортивная школа №6 города Пензы» вышли в финал в личном зачете. Финальные соревнования X зимней Спартакиады учащихся 2020 года состоятся в Красноярске 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU