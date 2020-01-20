В Пензе Крещенские купания прошли без происшествий

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:54:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Тысячи пензенцев пришли в ночь с 18 на 19 января на берег реки Суры в район пляжа ГПЗ-24, где по многочисленным просьбам избирателей в 20 раз празднование Крещения Господня организовал руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области Вадим Супиков.

- Отрадно, что в Железнодорожном районе сохраняются добрые традиции по проведению таких масштабных праздников. Это объединяет людей, создает положительное настроение, – сказал Валерий Лидин, обращаясь к жителям.

Каждый верующий смог набрать воду, которая в Крещенский сочельник была освящена в Покровском архиерейском соборе. С приветственным словом к собравшимся обратился Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Владыка пожелал каждому ощутить благодатную радость великого торжества.

В полночь основное действо развернулось у водоёма. Протоиерей Иоанн Яворский совершил чин Великого освящения воды – трижды погрузил Святой Крест в воду. Затем все желающие смогли окунуться в купель.

По информации пресс-службы городской мэрии, происшествий во время праздника в городе зафиксировано не было. За порядком следили сотрудники управления по делам ГОЧС города, управления МВД, представители администраций районов города и члены народной дружины.

ИСТОЧНИК KP.RU