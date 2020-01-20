Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» повышают свои профессиональные навыки

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:02:27+03:00

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Сотрудники компании «СтанкоМашСтрой» продолжают обучение в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». На занятиях специалисты изучают методики и инструменты бережливого производства.

Чтобы получить эффективный результат от их внедрения на предприятии, необходимо рассмотреть весь процесс и выявить потери. Для этого члены рабочей группы под руководством опытных экспертов занимаются составлением карты потока текущего состояния производства, которая представляет собой графическое изображение всего процесса изготовление оборудования на примере универсального токарно-винторезного станка серии СТ 16к20.

В дальнейшем будет составлена карта целевого состояния, где будут устранены все выявленные текущие потери. Она позволит увеличить производительность труда, будет способствовать улучшению качества выпускаемого оборудования, снижению себестоимости и росту конкурентоспособности.

ИСТОЧНИК KP.RU