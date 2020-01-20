В Пензенской области мужчина пытался расплатиться чужой банковской картой

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:59:59+03:00

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Ранним утром патрульный экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Радужная в с. Засечное гражданин пытается расплатиться за покупки, используя чужую банковскую карту. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выдвинулись по указанному адресу, где ими был задержан 24-летний подозреваемый.

Первоначально мужчина отрицал наличие у него чужой карты, но просмотр видео с камер наблюдения подтвердил обратное. После чего задержанный признался, что банковская карта на имя другого гражданина. Якобы ее он нашел некоторое время назад на улице.

Как выяснилось, информация об использовании карты пришла на сотовый телефон владельца, который тут же позвонил «02». Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам следственно-оперативной группы.

ИСТОЧНИК KP.RU