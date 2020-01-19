В Пензе состоялся открытый турнир по дзюдо-ката

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:05:25+03:00

В соревнованиях, помимо местных дзюдоистов, приняли участие гости из Москвы, Санкт Петербурга, Екатеринбурга и Уфы

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Уровень мастерства спортсменов определялся в трех формах: Наге-но-ката (демонстрация техники бросков), Катаме-но-ката (демонстрация сковывающих приемов) и Дзю-но-ката (демонстрация элементов атаки и защиты без падений и захватов).

Пензенские ребята продемонстрировали отличное владение техникой - по сумме оценок Роман Кулыгин и Данила Кальченко заняли первое место в форме Дзю-но-ката. Победители награждены дипломами и памятными призами.

После демонстрации комплексов прошёл семинар для тренеров и судей. По итогам семинара и аттестации пензенцы Денис Кузнецов и Александр Рыбаков получили право судить форму Наге-но-ката на соревнования всероссийского уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU