В Крещенских купаниях приняли участие более восьми тысяч жителей Мордовии
В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметили праздник Крещение Господне с совершением обряда купания. В Республике Мордовия на контроле оперативных служб находилось 81 место организованных купаний.
ФОТО: ГУ МЧС по РМ
В целях обеспечения безопасности верующих от МЧС было задействовано 176 человек личного состава и 48 единиц автомобильной техники. Организация дежурства находилась на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Мордовия.
ФОТО: ГУ МЧС по РМ
Также, накануне православными священниками проведены религиозные обряды по освящению мест купаний.
Сообщений о происшествиях на водных объектах в МЧС не поступало. Всего в купаниях приняли участие более восьми тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU