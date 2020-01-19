В Крещенских купаниях приняли участие более восьми тысяч жителей Мордовии

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:36:06+03:00

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В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметили праздник Крещение Господне с совершением обряда купания. В Республике Мордовия на контроле оперативных служб находилось 81 место организованных купаний.

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

В целях обеспечения безопасности верующих от МЧС было задействовано 176 человек личного состава и 48 единиц автомобильной техники. Организация дежурства находилась на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

Также, накануне православными священниками проведены религиозные обряды по освящению мест купаний.

Сообщений о происшествиях на водных объектах в МЧС не поступало. Всего в купаниях приняли участие более восьми тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU