2020-01-19T09:45:20+03:00
Спорт

Чемпионат и первенство России по синхронному катанию на коньках

В стартовавших в субботу, 18 января, в Саранске соревнованиях примут участие более 500 сильнейших спортсменов России
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Участников и гостей чемпионата приветствовал Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин. Также в церемонии открытия приняли участие вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин, вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, председатель Федерации фигурного катания на коньках Мордовии Владимир Грибанов, а также главный судья соревнований - судья ИСУ (международный судья) по синхронному катанию Ульяна Чиркова.

«Саранск для многих фигуристов стал родным. Они с удовольствием приезжают сюда снова и снова. Здесь всегда присутствует теплая атмосфера и поддержка. Синхронное катание - для многих новое направление, но интересное. Команда из Мордовии доказала возможность выступать на чемпионате благодаря своему мастерству», - сказал Серей Кононыхин.

Для участия в Чемпионате и Первенстве России команды прошли отборочные соревнования на этапах Кубка России. Республику Мордовия представляют команды: «Мордовия» по разряду КМС и «Лексема» по 1 спортивному разряду.

После церемония открытия начались произвольные состязания по первому спортивному разряду. Здесь первенствовала питерская команда «Санрайз-2». Серебро завоевали их одноклубники из «Санрайз-3», бронза - у «Юности Новисы» из Екатеринбурга. Саранская «Лексемы» показала шестой результат.

Соревнования продолжатся 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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