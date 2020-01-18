2020-01-18T13:03:22+03:00
Спорт

Более трех с половиной тысяч пензенцев снова покорят «Лыжню России»

Подготовку города к участию во Всероссийской акции обсудили вчера в мэрии
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В этом году массовая лыжная гонка также затронет лесной массив микрорайона Арбеково. Местом старта выбрана верхняя площадка со стороны дороги на село Малая Валяевка.

Заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков поручил ответственным лицам подготовить предложения по организации доставки участников соревнований.

- Можно задействовать школьные автобусы, чтобы обеспечить подвоз учащихся до места мероприятия, – предложил он.

Также заместитель главы администрации распорядился подготовить трассу, провести работы по очистке подъездных путей и парковки.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы безопасности и охраны общественного порядка, размещения пунктов горячего питания и подготовки культурной программы.

СПРАВКА

В Пензе Всероссийская массовая лыжная гонка проводится с 2006 года. Традиционно в «Лыжне России» принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители от трех до 80 лет.

Ожидаемое количество участников в этом году - 3500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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