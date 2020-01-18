В Пензе ветерана Великой Отечественной поздравили с 103-летием

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:57:39+03:00

В пятницу, 17 января, поздравления в честь дня рождения принимала Анна Сергеевна Лагутина

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С 103-летием ее поздравили заместитель главы администрации города Владимир Попков, глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова и другие представители городской власти.

Гости поблагодарили Анну Сергеевну за многолетний добросовестный труд и мирное небо, пожелали здоровья, заботы и внимания родных и близких. Ветерану вручили благодарственное письмо, цветы и памятные подарки.

Анна Сергеевна родилась в Рязанской области, в годы Великой Отечественной работала продавцом в Москве, а в послевоенные годы трудилась на заводе «Пензмаш» и на других предприятиях.

Анна Лагутина награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU