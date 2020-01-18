В Пензе ветерана Великой Отечественной поздравили с 103-летием
С 103-летием ее поздравили заместитель главы администрации города Владимир Попков, глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова и другие представители городской власти.
Гости поблагодарили Анну Сергеевну за многолетний добросовестный труд и мирное небо, пожелали здоровья, заботы и внимания родных и близких. Ветерану вручили благодарственное письмо, цветы и памятные подарки.
Анна Сергеевна родилась в Рязанской области, в годы Великой Отечественной работала продавцом в Москве, а в послевоенные годы трудилась на заводе «Пензмаш» и на других предприятиях.
Анна Лагутина награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU