В Саранске при взрыве автомобиля погиб мужчина
ЧП произошло на улице Юртова
Фото: ГУ МЧС по РМ
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Сегодня около двух часов дня в пожарно-спасательную службу городского округа Саранск поступило сообщение о взрыве газового баллона в автомобиле «Нива».
В результате взрыва транспортное средство охватило огнем. Есть жертва: погиб водитель 1974 года рождения. Рядом с местом происшествия повреждений нет.
ФОТО: ГУ МЧС по РМ
Причина уточняется.
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагедий.
ИСТОЧНИК KP.RU