2020-01-17T17:08:15+03:00
Происшествия

В Саранске при взрыве автомобиля погиб мужчина

ЧП произошло на улице Юртова
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Фото: ГУ МЧС по РМ
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Сегодня около двух часов дня в пожарно-спасательную службу городского округа Саранск поступило сообщение о взрыве газового баллона в автомобиле «Нива».

В результате взрыва транспортное средство охватило огнем. Есть жертва: погиб водитель 1974 года рождения. Рядом с местом происшествия повреждений нет.

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

ФОТО: ГУ МЧС по РМ

Причина уточняется.

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать трагедий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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