2020-01-17T16:50:40+03:00
Экономика

Специалисты «СтанкоМашСтроя» работают на Гайдаровском форуме

Представители компании уже провели ряд деловых встреч, которые в дальнейшем будут способствовать развитию предприятия
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Специалисты компании «СтанкоМашСтрой» работают на Гайдаровском форуме, который в эти дни проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве. Он проводится с 2010 года. За это время стал одной из ведущих мировых экономических дискуссионных площадок, привлекая крупнейших экспертов со всего мира к обсуждению социально-экономических и политических проблем. В этом году форум собрал 600 спикеров из 30 стран мира, организовано 85 дискуссионных площадок.

Организаторы XI Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Ежегодно форум объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. В этом году его участником стала компания «СтанкоМашСтрой», для которой это возможность не только заявить о себе, как об экспортно ориентированном станкостроительном предприятии, найти новые выгодные контакты, но и узнать о том, какие изменения могут быть внесены в законодательство. Гайдаровский форум является местом, где озвучиваются предложения, которые в дальнейшем становятся законопроектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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