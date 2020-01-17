2020-01-17T14:21:47+03:00
Происшествия

Пензенская полиция разыскивает без вести пропавшего Александра Кирсанова

Мужчина пропал в 2017 году
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Управление уголовного розыска УМВД России по Пензенской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего Кирсанова Александра Васильевича, 1962 года рождения, уроженца города Борисоглебска Воронежской области. 23 августа 2017 года он уехал из Кузнецка и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, среднее телосложение, волосы светлые, глаза темные.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите её по телефону управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-599-645 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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