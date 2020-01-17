2020-01-17T14:13:45+03:00
Общество

Пензенцы смогут проконсультироваться по вопросам назначения социальных выплат

Консультации ведутся по телефону «горячей линии»
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Согласно действующему законодательству, меры социальной поддержки льготным категориям граждан - в том числе семьям, имеющим детей - предоставляются за текущий месяц. Конкретной даты перечисления денежных средств не предусмотрено.

15 января органы социальной защиты населения Пензенской области перечислили из регионального бюджета денежные средства на счета получателей пособия на ребенка (малообеспеченным семьям), пособий на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет. Исполнение обязательств за январь произведено до конца текущего месяца.

Задать все вопросы, касающиеся порядка назначения и осуществления социальных выплат, можно задать по телефону 8 (800) 201-60-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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