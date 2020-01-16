2020-01-16T17:19:04+03:00
Общество

Иван Белозерцев встретился с операторами сотовой связи

В ходе разговора стороны обсудили вопросы обеспечения устойчивым интернетом всех населенных пунктов региона
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Сегодня представители компаний «Мегафон», «ВымпелКом», «Билайн» и «Т2 Мобайл» встретились с губернатором Иваном Белозерцевым и рассказали ему о результатах своей работы в прошлом году. Все эти операторы проводили модернизацию оборудования, вводили в эксплуатацию базовые станции, инвестировали в строительство и переоснащение сетей. Это принесло свои плоды: трафик интернета в регионе постоянно растет, за год он увеличился примерно в полтора раза.

Губернатор отметил, что качество сотовой и интернет-связи не во всех районах отвечает современным требованиям; от жителей поступают жалобы. Как сообщил зампред правительства Пензенской области Валерий Беспалов, неустойчивая связь наблюдается на территориях, где проживают около 50 тысяч жителей региона.

- Необходимо составить список населенных пунктов с недостаточным качеством связи и улучшить покрытие. Мы эту работу будем субсидировать. Жители всех районов должны быть обеспечены устойчивой сотовой связью и интернетом, - сказал Иван Белозерцев.

Он поручил зампреду правительства и начальнику управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области сопровождать эту работу в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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