2020-01-16T15:50:55+03:00
Общество

В 2019 году три сельских школы в Ардатовском районе получили высокоскоростной интернет

Работы были сделаны в рамках национального проекта «Образование»
Поделиться:
Изменить размер текста:

В прошлом году три школы Ардатовского района Мордовии: Станционская, Чукальская и Лесозаводская - были подключены к широкополосному Интернету в рамках нацпроекта «Образование». Учебные заведения получили возможность проводить уроки с наглядной презентацией, вести отчетность в электронном виде, а также проходить онлайн-тестирования, при подготовке к различным конкурсам, а также к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

- Без Интернета современный процесс обучения нельзя себе представить, - говорит директор Чукальской основной школы Татьяна Логинкина.- Он нужен не только для решения административных вопросов, но и использования цифровых образовательных ресурсов на занятиях. Раньше мы пользовались USB-модемом, но он не удовлетворял наши потребности: сайты загружались с трудом, документы не открывались, ждешь-ждешь, когда необходимое появится, и урок кончается.

Сейчас компьютерный класс – самое популярное место в школе. Часто в Интернете приходится искать учебный материал. К примеру, в этом году в школах ввели второй иностранный язык. В Чукальской, как и много лет назад, вернулись к изучению французского языка. Глобальная сеть помогает в поиске дополнительного материала для урока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Пензенской области осужден за убийство брата
Иван Белозерцев встретился с операторами сотовой связи
В 2019 году три сельских школы в Ардатовском районе получили высокоскоростной интернет
Пензенцы стали чаще использовать интернет-сервисы ООО «ТНС энерго Пенза»
Пензенской библиотеке № 1 присвоят имя Василия Ключевского
Пензенские спасатели сдали более 13 литров крови
В Пензенской области разыскивают мужчину, пропавшего в 2013 году
Генеральному директору компании «СтанкоМашСтрой» Олегу Кочеткову вручили архиерейскую грамоту
Пензенская спортсменка победила на соревнованиях в Саранске
В Пензенской области ради сына мать пошла на преступление
Президент озвучил меры по улучшению жизни людей
Иван Белозерцев: «Это было сильное Послание»
В Саранске ребенок получил ожоги, прыгая через костер
Пензенская область вошла в число самых популярных для оздоровительного отдыха регионов
В Саранске разыскивают мужчину, укравшего игровую приставку [ВИДЕО]
В Пензе оборудуют три места для Крещенских купаний
Женская драка в пензенском баре закончилась госпитализацией одной из участниц