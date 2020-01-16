В 2019 году три сельских школы в Ардатовском районе получили высокоскоростной интернет

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:50:55+03:00

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В прошлом году три школы Ардатовского района Мордовии: Станционская, Чукальская и Лесозаводская - были подключены к широкополосному Интернету в рамках нацпроекта «Образование». Учебные заведения получили возможность проводить уроки с наглядной презентацией, вести отчетность в электронном виде, а также проходить онлайн-тестирования, при подготовке к различным конкурсам, а также к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

- Без Интернета современный процесс обучения нельзя себе представить, - говорит директор Чукальской основной школы Татьяна Логинкина.- Он нужен не только для решения административных вопросов, но и использования цифровых образовательных ресурсов на занятиях. Раньше мы пользовались USB-модемом, но он не удовлетворял наши потребности: сайты загружались с трудом, документы не открывались, ждешь-ждешь, когда необходимое появится, и урок кончается.

Сейчас компьютерный класс – самое популярное место в школе. Часто в Интернете приходится искать учебный материал. К примеру, в этом году в школах ввели второй иностранный язык. В Чукальской, как и много лет назад, вернулись к изучению французского языка. Глобальная сеть помогает в поиске дополнительного материала для урока.

ИСТОЧНИК KP.RU