В Пензенской области разыскивают мужчину, пропавшего в 2013 году

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:21:02+03:00

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Управление уголовного розыска УМВД России по Пензенской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего Харитонова Вячеслава Владимировича, 1971 года рождения, уроженца республики Туркменистан. В апреле 2013 года он уехал из села Долгоруково Иссинского района Пензенской области и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, среднее телосложение, волосы темные, глаза темные

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите её по телефону управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-599-645 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU