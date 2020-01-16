Генеральному директору компании «СтанкоМашСтрой» Олегу Кочеткову вручили архиерейскую грамоту

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:48:10+03:00

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Генеральному директору компании «СтанкоМашСтрой», депутату Законодательного Собрания региона Олегу Кочеткову архиерейскую благословенную грамоту и памятный подарок вручили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Церковной награда руководитель предприятия удостоен за весомый вклад в восстановление Спасского кафедрального собора.

Торжественная церемония состоялась в рамках VII открытого губернского фестиваля православной культуры «Спасские вечера», посвященного возрождению Спасского кафедрального собора. Главная святыня Пензенской области воссоздается с 2010 году на добровольные пожертвования.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим выразил глубокую признательность всем тем, кто внес свою лепту в восстановление первохрама и поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христов, пожелав мира и добра.

ИСТОЧНИК KP.RU