Пензенская спортсменка победила на соревнованиях в Саранске

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:33:38+03:00

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Студентка Пензенского государственного университета, представительница велоклуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова (элита) уверенно победила в первый и второй день соревнований, и пополнила олимпийскими очками копилку сборной России для квоты на Олимпийские игры 2020. Серебро и бронза 11 января достались Наталье Суворовой (республика Мордовия) и Ярославе Бондаренко (Москва). 12 января – второе и третье места у Варвары Овчинниковой и Натальи Суворовой (обе - республика Мордовия).

В соревнованиях в Саранске приняли участие около 300 велогонщиков России, а также спортсмены из Республики Беларусь и Литвы.

ИСТОЧНИК KP.RU