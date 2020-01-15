2020-01-15T19:17:49+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Это было сильное Послание»

Губернатор Пензенской области рассказал о дальнейших действиях регионального правительства по реализации поставленных задач
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня состоялось оглашение Послания Президента РФ Федеральному Собранию. После него губернатор Иван Белозерцев поделился своими впечатлениями о церемонии:

- У меня были очень большие ожидания перед Посланием и они оправдались. Послание было очень сильным. Президент обозначил самые важные, самые острые проблемы, которые необходимо решать в Российской Федерации. Для меня очень важен социальный блок: поддержка материнства и детства, демография. Мы готовы включиться в реализацию обозначенных Президентом России направлений по оказанию новых видов помощи семьям с детьми. Для Пензенской области вопрос повышения уровня рождаемости является приоритетным.

Губернатор отметил, что Президентом России предложены действенные меры улучшения демографической ситуации в стране, и выразил уверенность, что их реализация позволит добиться положительных сдвигов в социальной сфере.

Комментируя отдельные положения Послания, касающиеся формирования и совершенствования образовательной среды в регионах, Иван Александрович напомнил, что реализация профильного национального проекта позволила добиться развития соответствующей инфраструктуры, в том числе, и в сельской местности:

- Федеральная поддержка является мощным стимулом создания мест в учреждениях общего образования, позволяет модернизировать и осуществлять строительство новых школ. Ряд таких объектов мы уже ввели в эксплуатацию, например, в микрорайоне Шуист. Глава государства нацелил на обеспечение доступного и современного образования для всех российских детей.

Завтра в Пензе пройдет расширенное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждаться вопросы реализации Послания Президента РФ в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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