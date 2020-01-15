2020-01-15T13:30:34+03:00
Общество

В Пензе оборудуют три места для Крещенских купаний

Всего же по региону их будет 40
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь на 18 на 19 января православные верующие будут отмечать один из главных православных праздников – Крещение Господне. Многие жители города поддерживают традицию купания в эту ночь в проруби.

Стало известно, где в этом году в Пензе будут оборудованы купели:

- зона отдыха ГПЗ-24 (напротив МКД «Сурская ривьера»);

- база отдыха «Русская охота», улица Одоевского, 2;

- пруд «Полевой» 1500 м. сев-зап от поста ГИБДД Арбеково, ул. Гвоздева, 21.

Для поддержания общественного порядка и оказания в случае необходимости медицинской помощи в ночь Крещения на местах будут дежурить специалисты Управления по делам ГОЧС города, сотрудники УМВД России по г. Пензе, бригады скорой медицинской помощи, представители администраций районов.

Также контроль со стороны спасательных служб будет осуществляться и за местами несанкционированного купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенская область вошла в число самых популярных для оздоровительного отдыха регионов
В Саранске разыскивают мужчину, укравшего игровую приставку [ВИДЕО]
В Пензе оборудуют три места для Крещенских купаний
Женская драка в пензенском баре закончилась госпитализацией одной из участниц
В Пензе наградили строителей, реконструировавших здание Законодательного Собрания
Бойцы пензенского ОМОН почтили память товарища
Желающих бесплатно поплавать приглашают в бассейн «Сура»
Следователь просит суд прекратить уголовное преследование фигуранта
Пенза готовится к 75-летию Победы
В Мордовии устанавливаются обстоятельства гибели рабочего птицефабрики
Итоги мониторинга торговых точек в Пензенской области: «снюсов» нет
Иван Белозерцев пообещал поддержать проект молодого учителя
В Мордовии оборудуют 86 мест для Крещенских купаний
В Заречном возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя
Штраф 30 тысяч и статус пешехода на полтора года
В Пензе продолжается реконструкция крепостного вала
Доноры в погонах
«Снежный десант РСО»
Среди приоритетов - эффективность бюджетных расходов
Житель Пензы понесет наказание за нападение на сотрудника правоохранительных органов
Пензенские школьники продемонстрировали знания русского языка
Автомобильный Крестный ход в Саранске
XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
Пензенская полиция задержала нелегального иммигранта