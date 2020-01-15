В Пензе оборудуют три места для Крещенских купаний

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:30:34+03:00

Всего же по региону их будет 40

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В ночь на 18 на 19 января православные верующие будут отмечать один из главных православных праздников – Крещение Господне. Многие жители города поддерживают традицию купания в эту ночь в проруби.

Стало известно, где в этом году в Пензе будут оборудованы купели:

- зона отдыха ГПЗ-24 (напротив МКД «Сурская ривьера»);

- база отдыха «Русская охота», улица Одоевского, 2;

- пруд «Полевой» 1500 м. сев-зап от поста ГИБДД Арбеково, ул. Гвоздева, 21.

Для поддержания общественного порядка и оказания в случае необходимости медицинской помощи в ночь Крещения на местах будут дежурить специалисты Управления по делам ГОЧС города, сотрудники УМВД России по г. Пензе, бригады скорой медицинской помощи, представители администраций районов.

Также контроль со стороны спасательных служб будет осуществляться и за местами несанкционированного купания.

ИСТОЧНИК KP.RU