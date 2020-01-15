В Пензе наградили строителей, реконструировавших здание Законодательного Собрания

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:54:35+03:00

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Здание было возведено в 1796 году, и с того времени серьезные работы в нем проводились лишь дважды: в 1845 и 2008 годах.

- Наше здание является историческим памятником. Его необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. К его реставрации в прошлом году мы снова пригласили Льва Ходоса, который работал над проектом реконструкции 11 лет назад, - рассказал Валерий Лидин. - Обновленный парламент стал первым завершенным объектом в архитектурном ансамбле, который будет возведен в центре Пензы после окончания строительства Спасского кафедрального собора, реконструкции крепостного вала и устройства видовой лестницы.

Спикер регионального парламента выразил признательность архитектору за талант, смелость и готовность решать возникающие проблемы.

- Каков заказчик, таков и результат, - в свою очередь отметил Лев Ходос. - Неравнодушие, заинтересованность руководства органа власти в достижении наилучшего результата позволили нам реализовать задуманное.

Валерий Лидин вручил научному руководителю авторского надзора «Архитектурной мастерской Л.М. Ходоса» Почетную грамоту Законодательного Собрания. За добросовестный труд, активное участие в восстановлении памятника истории и культуры Пензенской области «Здание Дворянского собрания» Благодарностями и Благодарственными письмами были отмечены руководители и сотрудники строительных компаний «Исток-Экспертиза» и «Проектстрой».

ИСТОЧНИК KP.RU