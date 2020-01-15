Желающих бесплатно поплавать приглашают в бассейн «Сура»

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:21:55+03:00

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На сеанс плавания пензенцев приглашают уже в эту пятницу, 17 января, во дворец водного спорта «Сура» по адресу: Пенза, ул. Красная,106, с 11:00 до 14:00 часов.

Каждому участнику мероприятия специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики предложат провести оценку состояния своего здоровья: измерение объема талии, индекса массы тела и артериального давления, определение глюкозы, холестерина в крови и насыщаемости капиллярной крови кислородом. Врач по медицинской профилактике проведет индивидуальное консультирование с рекомендациями по изменению образа жизни, в соответствии с выявленными отклонениями.

Всем, посетившим в этот день дворец спорта, будут предложены дополнительные приятные бонусы на бесплатное посещение бассейна.

«Занятия плаванием обладают наибольшей эффективностью, - говорит врач по медицинской профилактике Светлана Белкина. - Плавание увеличивает приток крови к мозгу и позволяет ему получать большее количество кислорода, что улучшает внимание, память и мыслительные процессы человека».

Всех желающих, неравнодушных к своему здоровью приглашаем в бассейн «Сура».

ИСТОЧНИК KP.RU