Следователь просит суд прекратить уголовное преследование фигуранта

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:27:21+03:00

В Саранске завершено расследование по факту гибели рабочих при демонтаже нежилого здания

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Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, подозреваемый подрядился провести и руководил демонтажными работами по сносу нежилого здания в Саранске по улице 1-я Промышленная. В нарушение действующих строительных норм и требований, им не был изготовлен проект организации работ по сносу здания, предусматривающий, в том числе, безопасность строителей. Кроме того, он не провел инструктаж по технике безопасности с двумя мужчинами, привлеченными им для работы на объекте.

В апреле 2019 года при проведении распила металлической стойки произошло обрушение конструкции здания. Металлические и бетонные фрагменты упали на платформу автовышки с рабочими. От полученных телесных повреждений двое пострадавших погибли на месте.

Учитывая полное признание мужчиной вины, возмещение на досудебной стадии причиненного морального и материального ущерба, следователем СК вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU