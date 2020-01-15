2020-01-15T09:27:21+03:00
Общество

Следователь просит суд прекратить уголовное преследование фигуранта

В Саранске завершено расследование по факту гибели рабочих при демонтаже нежилого здания
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Изменить размер текста:

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, подозреваемый подрядился провести и руководил демонтажными работами по сносу нежилого здания в Саранске по улице 1-я Промышленная. В нарушение действующих строительных норм и требований, им не был изготовлен проект организации работ по сносу здания, предусматривающий, в том числе, безопасность строителей. Кроме того, он не провел инструктаж по технике безопасности с двумя мужчинами, привлеченными им для работы на объекте.

В апреле 2019 года при проведении распила металлической стойки произошло обрушение конструкции здания. Металлические и бетонные фрагменты упали на платформу автовышки с рабочими. От полученных телесных повреждений двое пострадавших погибли на месте.

Учитывая полное признание мужчиной вины, возмещение на досудебной стадии причиненного морального и материального ущерба, следователем СК вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении в отношении фигуранта уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователь просит суд прекратить уголовное преследование фигуранта
Пенза готовится к 75-летию Победы
В Мордовии устанавливаются обстоятельства гибели рабочего птицефабрики
Итоги мониторинга торговых точек в Пензенской области: «снюсов» нет
Иван Белозерцев пообещал поддержать проект молодого учителя
В Мордовии оборудуют 86 мест для Крещенских купаний
В Заречном возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя
Штраф 30 тысяч и статус пешехода на полтора года
В Пензе продолжается реконструкция крепостного вала
Доноры в погонах
«Снежный десант РСО»
Среди приоритетов - эффективность бюджетных расходов
Житель Пензы понесет наказание за нападение на сотрудника правоохранительных органов
Пензенские школьники продемонстрировали знания русского языка
Автомобильный Крестный ход в Саранске
XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
Пензенская полиция задержала нелегального иммигранта