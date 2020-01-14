В Мордовии устанавливаются обстоятельства гибели рабочего птицефабрики

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:00:37+03:00

СУ СК по РМ организовало проверку по факту

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По предварительным данным, в ночь на 12 января тракторист предприятия, управляя погрузчиком, совершил наезд на рабочего по отлову птицы. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU