2020-01-14T17:00:37+03:00
Происшествия

В Мордовии устанавливаются обстоятельства гибели рабочего птицефабрики

СУ СК по РМ организовало проверку по факту
Поделиться:
Изменить размер текста:

По предварительным данным, в ночь на 12 января тракторист предприятия, управляя погрузчиком, совершил наезд на рабочего по отлову птицы. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели и очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии устанавливаются обстоятельства гибели рабочего птицефабрики
Итоги мониторинга торговых точек в Пензенской области: «снюсов» нет
Иван Белозерцев пообещал поддержать проект молодого учителя
В Мордовии оборудуют 86 мест для Крещенских купаний
В Заречном возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя
Штраф 30 тысяч и статус пешехода на полтора года
В Пензе продолжается реконструкция крепостного вала
Доноры в погонах
«Снежный десант РСО»
Среди приоритетов - эффективность бюджетных расходов
Житель Пензы понесет наказание за нападение на сотрудника правоохранительных органов
Пензенские школьники продемонстрировали знания русского языка
Автомобильный Крестный ход в Саранске
XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
Пензенская полиция задержала нелегального иммигранта