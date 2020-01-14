Итоги мониторинга торговых точек в Пензенской области: «снюсов» нет
В начале года министерство сельского хозяйства Пензенской области совместно с общественными организациями провело мониторинг 162 объектов торговли с целью выявления фактов оборота никотиносодержащих смесей - так называемых «снюсов».
По итогам проверки фактов реализации данной продукции не выявлено.
В областном минсельхозе продолжает работать круглосуточная Горячая линия: 8 (8412) 56-33-08, на которую принимаются сообщения о местах реализации «снюсов» и о фактах продажи данной продукции. Также информацию можно направлять по электронной почте - comlicenz@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU