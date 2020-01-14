Итоги мониторинга торговых точек в Пензенской области: «снюсов» нет

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:48:12+03:00

Также в регионе продолжает работать круглосуточная Горячая линия

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В начале года министерство сельского хозяйства Пензенской области совместно с общественными организациями провело мониторинг 162 объектов торговли с целью выявления фактов оборота никотиносодержащих смесей - так называемых «снюсов».

По итогам проверки фактов реализации данной продукции не выявлено.

В областном минсельхозе продолжает работать круглосуточная Горячая линия: 8 (8412) 56-33-08, на которую принимаются сообщения о местах реализации «снюсов» и о фактах продажи данной продукции. Также информацию можно направлять по электронной почте - comlicenz@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU