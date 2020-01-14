2020-01-14T11:35:50+03:00
Здоровье

Доноры в погонах

23 добровольца из транспортной полиции Пензенского ЛО МВД России сдали 10 литров крови
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Фото: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспортеФото: Пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте
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Мобильный пункт забора крови разместился рядом со зданием линейного отдела. Перед началом процедуры стражи правопорядка заполнили анкету, прошли медицинский осмотр и сдали необходимые анализы.

Доноры остаются единственным источником получения крови для переливания нуждающимся. Именно поэтому организаторы и участники мероприятия ставили перед собой задачи – пополнить запасы донорской крови и привлечь внимание общественности к проблеме.

Всего в мероприятии приняли участие 23 сотрудника транспортной полиции. В общей сложности добровольцы сдали больше 10 литров крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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