14 Янв. 2020 2020-01-14T10:05:34+03:00

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15 января, в 14.00, на площади перед Домом молодежи, состоится линейка-старт XIV Областного зимнего социального марафона «Мы патриоты Великой страны» в рамках Всероссийской акции «Снежный десант РСО». Социальный марафон посвящен Году Памяти и Славы в России и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Социальном марафоне примут участие 15 студенческих отрядов Пензенской области. По 11 маршрутам студенты посетят более 50 населенных пунктов Городищенского, Башмаковского, Колышлейского, Шемышейского, Никольского, Наровчатского, Пензенского, Белинского, Камешкирского, Каменского, Кузнецкого и Неверкинского районов.

В программе - волонтерская помощь по благоустройству пришкольной территории, помощь пожилым людям, посещение ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, проведение игровой программы с учащимися начальных классов, профориентационная работа со старшеклассниками, товарищеские спортивные соревнования, концерты.

Организатор марафона - Пензенское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» при поддержке Министерства образования Пензенской области, Многофункционального молодежного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU