2020-01-14T08:38:01+03:00
Экономика

Среди приоритетов - эффективность бюджетных расходов

На нацпроекты Мордовия направит более 11 миллиардов рублей
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Фото: Пресс-служба Правительства Республики МордовияФото: Пресс-служба Правительства Республики Мордовия
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На заседании Правительства Мордовии 13 января Председатель кабинета министров Владимир Сушков определил важнейшие направления работы на ближайшую перспективу.

Ключевой задачей на ближайшие годы является реализация национальных проектов. В этом году на их реализацию Мордовия направит более 11 миллиардов рублей, из которых более 8 миллиардов - средства федерального бюджета. Владимир Сушков подчеркнул необходимость эффективного, своевременного и качественного освоения средств для достижения целей, определенных майским указом Президента России В.В. Путина, и призвал членов Правительства контролировать ход реализации региональных проектов в районах республики.

Председатель Правительства Мордовии отметил ряд необходимых для роста экономики республики инструментов: это разработка комплекса мер по стимулированию спроса на продукцию, произведенную в нашем регионе, повышение эффективности бюджетных расходов.

Еще одно приоритетное направление - снижение уровня бедности и решение вопросов в сфере демографии. Кроме федеральных и региональных мер господдержки, Владимир Сушков поручил точечно поддерживать многодетные и неполные семьи с низкими доходами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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