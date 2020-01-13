Автомобильный Крестный ход в Саранске

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:38:18+03:00

Прошел по благословению Митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, при поддержке Госавтоинспекции Мордовии

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Начался Крестный ход рядом со Свято-Феодоровским Кафедральным Собором, где священники Саранской епархии Владимир Самарин и Павел Горбунов отслужили молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша», которую верующие просят об избавлении от зависимостей алкоголизма, наркомании, курения, игромании.

После завершения молебна, участники Крестного хода получили наставление священнослужителей об ответственном и важном деле молитвы для ограждения людей от подобных зависимостей.

В 2019 году, несмотря на снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей на 9,2%, в Мордовии более 2000 водителей были привлечены к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В колонне из 30 автомобилей от Кафедрального Собора участники Крестного хода проехали по маршруту в форме креста для молитвенного ограждения города.

Завершилось мероприятие призывами священников и полицейских вести здоровый образ жизни, а также вместе бороться за безопасность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU