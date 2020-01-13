XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:37:30+03:00

Финальные соревнования пройдут в Пензе с 1 по 6 августа

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Для проведения состязаний планируется задействовать Дворец единоборств «Воейков»; Дворец спорта «Буртасы»; Дворец спорта «Олимпийский»; стадион «Зенит»; комплексный стадион «Первомайский».

В программе соревнований: армрестлинг, волейбол, гиревой, городошный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, рыболовный спорт, самбо, троеборье дояров, троеборье косарей, троеборье механизаторов, соревнования спортивных семей.

С учетом опыта проведения подобного мероприятия в городе Курске в 2018 году, ожидаемое количество участников финального этапа соревнований составляет около 2550 человек (2300 чел. - участники соревнований, 250 чел. - судьи).

Пензенская область имеет большой опыт организации и проведения спортивно-массовых мероприятий самого различного уровня. В 2015 году - это Всероссийская спартакиада среди трудящихся, в 2017 - спартакиады пенсионеров России, в 2010 -2-я летняя Универсиада, летние спартакиады учащихся России 2007, 2009, 2013 и 2019 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU