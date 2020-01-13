Пензенская полиция задержала нелегального иммигранта
В пензенскую полицию поступила информация о том, что в одном из кафе работает иностранный граждан, незаконно находящийся на территории Российской Федерации. В ходе проверки эти данные подтвердились.
Установлено, что гражданин Таджикистана работал в заведении общественного питания поваром и официантом. Никаких документов, в том числе удостоверяющих личность и разрешающих осуществлять трудовую деятельность, у него при себе не оказалось.
В отношении данного гражданина сотрудники полиции составили административные материалы. Судом принято решение о выдворении иностранца с территории Российской Федерации. Также ему назначен административный штраф в размере двух тысяч рублей за осуществление трудовой деятельности без соответствующего разрешения.
Кроме того, за незаконное привлечение к трудовой деятельности, нелегально пребывающего на территории Российской Федерации, владельцу кафе как работодателю грозит штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU