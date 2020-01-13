Больше всего пензенцам не хватает высоких зарплат и возможностей для карьерного роста

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:39:39+03:00

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* 23% соискателей Пензенской области считают, что отсутствие интернета мало бы изменило их жизнь, либо не изменило в принципе. 26% уверены, что отсутствие возможности пользоваться интернетом полностью изменило бы жизнь (самый высокий показатель по России). Большинство же соискателей (52%) заявили, что изменения были бы, но они смогли бы приспособиться.

* Самая дефицитная профессия в Пензенской области - врач. Примечательно, что это самая распространённая тенденция: нехватка врачей ощущается в 64 регионах из 75 попавших в анализ. На втором и третьем месте расположились профессии сварщика и слесаря. Стоит отметить, что специалисты сферы «Медицина, фармацевтика» в Пензенской области входят в ТОП-10 самых востребованных.

* Условия труда работники Пензенской области в среднем оценивают на 4,1 балл из 5. Уровнем своей заработной платы работающие соискатели довольны меньше, опрошенные оценили его всего на 3,4 балла. Больше всего работающим соискателям на текущем месте работы не хватает более высокой зарплаты, а также возможностей для карьерного роста. На третьем месте оказалась нехватка возможности попробовать себя в новой сфере/функционале, а также возможность получать удовлетворение от ежедневной работы и её результатов. Каждому третьему не хватает обучения и возможности повышать квалификацию.

* 35% респондентов Пензенской области считают, что четырехдневная рабочая неделя станет реальностью в ближайшие 3-5 лет. Чаще других такого мнения придерживаются представители рабочих специальностей и госслужащие. Какие плюсы работники Пензенской области видят в переходе на четырехдневную рабочую неделю? По результатам опроса главным преимуществом станет дополнительное время для отдыха. Этот аргумент стал самым популярным среди жителей региона. На втором месте - возможность проводить больше времени с семьей и друзьями, на третьем - возможность заниматься домашними делами (ремонт, дача и т.д.). 17% респондентов отметили, что не видят плюсов.

ИСТОЧНИК KP.RU