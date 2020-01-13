В Мордовии при пожаре погиб мужчина 1952 года рождения

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:04:21+03:00

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Вчера около полуночи в пожарно-спасательную службу Теньгушевского района поступило сообщение о пожаре в поселке Баево. Горел дом на улице Центральной, принадлежащий мужчине 1952 года рождения.

В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС было обнаружено тело хозяина дома. Мужчина проживал один. Отопление и газопровод отсутствовали, использовал электроотопительные приборы и электроплиту.

ИСТОЧНИК KP.RU