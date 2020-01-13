Неосторожное обращение с огнем
Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка по факту смерти пенсионера 1936 года рождения при пожаре.
Днем 11 января в жилом доме по улице Парижской в селе Потьма Мокшанского района произошел пожар. Возгорание обнаружили соседи. После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело хозяина дома. Мужчина проживал один.
При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении.
Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего пожара и гибели пенсионера.
ИСТОЧНИК KP.RU