Пензенец попал в полицию из-за отказа оплачивать счет в клубе

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:52:54+03:00

Перед этим нарушитель заказал алкоголя на пять с лишним тысяч рублей

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Вчера в третьем часу ночи в одном из клубов в центре Пензы сработала кнопка тревожной сигнализации. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл к охраняемому объекту.

На месте к правоохранителям обратился администратор, который рассказал, что мужчина отдыхал с женщиной в заведении, заказывал в основном алкогольную продукцию. После того, как ему принесли счет, оплатить его он отказался, ссылаясь на отсутствие необходимой суммы. 36-летний гражданин был задержан росгвардейцами на месте.

Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU