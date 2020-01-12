Пензенец попал в полицию из-за отказа оплачивать счет в клубе
Вчера в третьем часу ночи в одном из клубов в центре Пензы сработала кнопка тревожной сигнализации. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл к охраняемому объекту.
На месте к правоохранителям обратился администратор, который рассказал, что мужчина отдыхал с женщиной в заведении, заказывал в основном алкогольную продукцию. После того, как ему принесли счет, оплатить его он отказался, ссылаясь на отсутствие необходимой суммы. 36-летний гражданин был задержан росгвардейцами на месте.
Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU