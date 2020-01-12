2020-01-12T12:52:54+03:00
Происшествия

Пензенец попал в полицию из-за отказа оплачивать счет в клубе

Перед этим нарушитель заказал алкоголя на пять с лишним тысяч рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера в третьем часу ночи в одном из клубов в центре Пензы сработала кнопка тревожной сигнализации. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыл к охраняемому объекту.

На месте к правоохранителям обратился администратор, который рассказал, что мужчина отдыхал с женщиной в заведении, заказывал в основном алкогольную продукцию. После того, как ему принесли счет, оплатить его он отказался, ссылаясь на отсутствие необходимой суммы. 36-летний гражданин был задержан росгвардейцами на месте.

Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенец попал в полицию из-за отказа оплачивать счет в клубе
На жителя Мордовии, занимавшегося незаконной рубкой леса, упало дерево
Жительница Пензы лишилась более 240 тысяч рублей, попав на удочку лжеследователя
Иван Белозерцев поблагодарил пензенцев за внимание к культурному наследию
90 пензенских школьников примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку
Несовершеннолетняя на попутках может ехать в сторону Пензы
Житель Мордовии попал в ДТП на угнанном авто
Александр Большунов - победитель «Тур де Ски»
В Пензе с вековым юбилеем поздравили ветерана труда Домну Белкину
Грабеж под Новый год
В Мордовии на пожаре погибла пенсионерка 1929 года рождения
Жительница Пензы получила упаковочную бумагу вместо шапки и варежек
Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником работников региональной прокуратуры
В Саранске разыскивают очевидцев ДТП с двумя погибшими