Жительница Пензы лишилась более 240 тысяч рублей, попав на удочку лжеследователя

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:58:13+03:00

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В пензенскую полицию обратилась с заявлением о мошенничестве 38-летняя гражданка. Она сообщила, что на ее телефон позвонил неизвестный, который представился следователем СК и сказал, что собеседнице полагается компенсация в размере 420 тысяч рублей за ранее приобретенные лекарства. Звонивший пояснил, что для получения этой суммы необходимо осуществить несколько переводов.

В течение недели заявительница, следуя указаниям незнакомца, несколько раз переводила различные суммы, в общем сложности лишившись 244 тысяч рублей. Полицейским она впоследствии пояснила, что знала о подобных способах обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU