90 пензенских школьников примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку
13 января в Губернском лицее состоится Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 года по русскому языку. В нем примут участие 90 школьников 9-11 классов общеобразовательных учреждений Пензы и области.
- Участникам предстоит выполнить восемь заданий, включающие темы по различным разделам лингвистики. Задания объемные, многослойные. Для работы над ними будет отведено четыре часа, - пояснили организаторы из Института регионального развития Пензенской области.
В 2019 году второй раз подряд призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку стала Полина Малахова, ученица 10 класса многопрофильной гимназии № 4 «Ступени». Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году признаны 12 учащихся Пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU