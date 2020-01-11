2020-01-11T15:34:22+03:00
Общество

90 пензенских школьников примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку

Им предстоит выполнить восемь заданий
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13 января в Губернском лицее состоится Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 года по русскому языку. В нем примут участие 90 школьников 9-11 классов общеобразовательных учреждений Пензы и области.

- Участникам предстоит выполнить восемь заданий, включающие темы по различным разделам лингвистики. Задания объемные, многослойные. Для работы над ними будет отведено четыре часа, - пояснили организаторы из Института регионального развития Пензенской области.

В 2019 году второй раз подряд призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку стала Полина Малахова, ученица 10 класса многопрофильной гимназии № 4 «Ступени». Победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году признаны 12 учащихся Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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