Несовершеннолетняя на попутках может ехать в сторону Пензы

11 Янв. 2020 2020-01-11T15:37:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственным управлением СК РФ по Тюменской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 15-летней Марии Сорокиной (ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство).

Днем 14 декабря Мария вышла из дома, расположенного по улице Мельникайте в Тюмени, и на попутной автомашине уехала в Уфу, откуда 15 декабря направилась в Ульяновск, где находилась несколько дней.

В настоящее время несовершеннолетняя может передвигаться на попутном транспорте в сторону Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга.

Сведения о пропавшей: Сорокина Мария Евгеньевна, 4 марта 2004 года рождения, проживала в доме по улице Мельникайте в городе Тюмени.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, славянской внешности, плотного телосложения, волосы прямые, темные, длиной ниже плеч. В день исчезновения была одета в пуховик черного цвета длиной до колен, темно-зеленую вязаную шапку, кофту черного цвета с белым капюшоном, джинсы черного цвета, черно-белые кроссовки. При себе имела рюкзак темного цвета и полимерный пакет белого цвета.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации о местонахождении Марии Сорокиной, сообщить в следственное управление СКР по Тюменской области по телефонам: 8(3452) 64-17-62, 8-904-491-43-25, в следственное управление СКР по Пензенской области по телефону: 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU