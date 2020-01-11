Александр Большунов - победитель «Тур де Ски»

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:51:28+03:00

23-летний спортсмен из пензенского вуза выиграл лыжную многодневку в рамках Кубка мира

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На заключительном этапе «Тур де Ски» в итальянском городе Валь-ди-Фьемм наш спортсмен занял третье место в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км, ранее он выиграл бронзовую медаль на классическом спринте.

По словам тренера сборной России Юрия Бородавко, победитель многодневки «Тур де Ски» Александр Большунов проведет восстановительный сбор в чешском Нове-Место. А Наталья Непряева сейчас находится дома с семьей, она приедет на сбор 13 января.

Остается добавить, что победителем общего зачета «Тур де Ски» Александр Большунов стал впервые в карьере, опередив Сергея Устюгова и норвежца Йоханнеса Клебо. У женщин Наталья Непряева заняла второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU