В Пензе с вековым юбилеем поздравили ветерана труда Домну Белкину
Сегодня мэр Андрей Лузгин поздравил ветерана труда и труженицу тыла Домну Белкину со знаменательной датой - 100-летием.
Домна Ильинична родилась в Городищенском районе. В годы Великой Отечественной войны она училась в вечерней школе, затем поступила в педагогическое училище. Работала в Чаадаевской школе учителем начальных классов. После войны продолжила работу в Мокшане.
Домна Белкина награждена юбилейными медалями, значком «Отличник народного просвещения» и имеет звание «Заслуженный учитель РСФСР». Воспитала четырех детей.
Градоначальник передал Домне Ильиничне поздравительное письмо от имени Президента РФ Владимира Путина и поздравления от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также вручил цветы и памятные подарки.
- Ваш жизненный путь и добросовестный труд – пример для подражания молодому поколению. Доброго вам здоровья, мирного неба над головой, заботы и внимания близких, - сказал Андрей Вячеславович.
ИСТОЧНИК KP.RU