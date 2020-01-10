2020-01-10T17:52:42+03:00
Общество

В Пензе с вековым юбилеем поздравили ветерана труда Домну Белкину

В гости к имениннице пришли представители городской власти
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Сегодня мэр Андрей Лузгин поздравил ветерана труда и труженицу тыла Домну Белкину со знаменательной датой - 100-летием.

Домна Ильинична родилась в Городищенском районе. В годы Великой Отечественной войны она училась в вечерней школе, затем поступила в педагогическое училище. Работала в Чаадаевской школе учителем начальных классов. После войны продолжила работу в Мокшане.

Домна Белкина награждена юбилейными медалями, значком «Отличник народного просвещения» и имеет звание «Заслуженный учитель РСФСР». Воспитала четырех детей.

Градоначальник передал Домне Ильиничне поздравительное письмо от имени Президента РФ Владимира Путина и поздравления от губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также вручил цветы и памятные подарки.

- Ваш жизненный путь и добросовестный труд – пример для подражания молодому поколению. Доброго вам здоровья, мирного неба над головой, заботы и внимания близких, - сказал Андрей Вячеславович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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