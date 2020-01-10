Грабеж под Новый год

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:12:02+03:00

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Вечером 28 декабря 15-летний подросток и его 18-летний приятель пришли в гости к родственнику несовершеннолетнего, проживающему по улице Гагарина в городе Пензе. Мужчина распивал спиртное со своими знакомыми. Молодые люди приобрели алкоголь и присоединились к компании. После того, как спиртное закончилось, несовершеннолетний и его знакомый начали обсуждать, на какие средства они будут отмечать Новый год. Подросток предложил приятелю похитить телевизор, принадлежащий хозяину квартиры, и сдать его в ломбард. Тот согласился.

Когда стали выносить телевизор из квартиры, потерпевший попытался помешать и получил несколько ударов по лицу. После чего подельники скрылись с места преступления. Телевизор они впоследствии сдали в комиссионный магазин, получив за него 6 тысяч рублей, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Как оказалось, молодые грабители ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение кражи, угон и разбой. Подросток состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В настоящее время соучастники преступления задержаны, им предъявлено обвинение в совершении грабежа. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU