2020-01-10T14:54:06+03:00
Общество

Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником работников региональной прокуратуры

Мероприятие состоялось сегодня
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Губернатор подчеркнул, что прокуратура оказывает значительное содействие исполнительной власти в решении общих задач:

- Пензенская область лидирующие позиции по целому ряду направлений по итогам прошлого года заняла. Мы находимся в пятёрке лучших регионов России по исполнению ведущих национальных проектов. Я вижу, насколько пристально сотрудники прокуратуры отслеживают ход их реализации, и благодарен вам за эту совместную работу, - обратился губернатор Пензенской области к участникам собрания.

Он отдельно поблагодарил сотрудников прокуратуры за помощь в решении проблемы обманутых дольщиков, в снижении долгов по заработной плате, в борьбе с распространением нелегального алкоголя и никотиносодержащих смесей и в решении других задач и вызовов, стоящих перед регионом.

Прокурор области Наталья Канцерова, в свою очередь, выразила благодарность губернатору за поддержку и помощь в реализации инициатив ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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