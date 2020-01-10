В Саранске разыскивают очевидцев ДТП с двумя погибшими

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:22:26+03:00

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Вечером того дня на улице Пролетарской 64-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Мицубиси Паджеро Спорт», сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались.

Сотрудники следственного отдела МВД по Республике Мордовия обращаются ко всем, кому что-либо известно о факте данного ДТП, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по номерам телефонов в Саранске: 8 (8342)38-11-27, 29-80-84 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU