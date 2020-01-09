2020-01-09T17:41:04+03:00
Звезды

В субботу в Пензе пройдет фестиваль «Спасские вечера. Рождественские встречи»

Мероприятие, ставшее уже традиционным, посвящено возрождению Спасского кафедрального собора
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11 января с 14.00 до 16.00 в Пензе на Соборной площади будет проходить седьмой открытый губернский фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи».

Как сообщает пресс-служба областной Епархии, гостей праздника ждет культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, традиционная ярмарка с монастырской выпечкой и рождественскими напитками, изделиями народных умельцев. На сцене фестиваля перед жителями и гостями областного центра выступят коллективы воскресных школ. На территории Соборной площади будут организованы традиционные зимние игры, катание на лошадях и собаках.

Все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах и поучаствовать в благотворительных акциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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