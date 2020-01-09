Пензенские предприниматели могут задать вопросы сотрудникам прокуратуры

9 Янв. 2020 2020-01-09T14:46:14+03:00

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Генеральная прокуратура РФ приняла решение о ежемесячном проведении Всероссийского дня приема предпринимателей. Очередной такой прием состоится 14 января.

Вести прием в нашем регионе будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.

В Пензе прием будет осуществляться по адресу: ул. Богданова, 7, каб. 100, в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур. Посетители смогут задать свои вопросы в рабочее время с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45).

ИСТОЧНИК KP.RU